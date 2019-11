Siebter Anlauf und wieder kein Sieg

Feldkirchs Handball-Herren können sich auch Auswärts gegen die SG Herbrechtingen-Bolheim nicht von der Krisensituation befreien und warten bereits 7 Spiele lang auf einen Sieg.

Noch immer stehen Florian Hintringer und Tim Gangloff verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Auch auf Noah Werner musste Trainer Christoph Bobzin verzichten. Trotzdem reisten die Montfortstädter mit voller Motivation zur SG Herbrechtingen-Bolheim - jeder wollte endlich aus der schwierigen Situation raus und den Knopf im Team lösen. Doch schnell waren die Hausherren 3:0 in Front. Nach 15 Minuten erhöhte die SG den Spielstand auf 6:2. Zu statisch und ohne richtigen Druck agierten die Blau-Weißen im Angriff. Doch die kämpferischen Montfortstädter gaben nicht auf und konnten kurz vor der Pause den 10:9 Ausgleichstreffer erzielen. Die Abwehr stand gut und so konnten die Feldkircher durch schnelle Gegenstoßtore immer wieder herankommen. Mit einem Stand von 11:9 für die SG Herbrechtingen-Bolheim ging es zur Halbzeitansprache.

Die Mannschaft von Bobzin motivierte sich nochmals gegenseitig und der kampfgeist innerhalb der Mannschaft war zu spüren. Doch die ersten 10 Minuten nach Wiederanpfiff klappte im Angriff nichts. Immer wieder scheiterten die Montfortstädter am gegnerischen Torhüter Adalbert Konkel. In der 40. Minute waren die Hausherren plötzlich wieder mit 5 Toren in Front (15:10). Versluis & Co. gaben jedoch in keiner Sekunde auf und konnten durch eine kompakte Abwehr 8 Minuten vor Ende den 18:18 Ausgleichstreffer erzielen. Am Ende scheiterte Feldkirch jedoch immer wieder vor dem Tor und auch der ein oder andere technische Fehler war für die 23:20 Niederlage ausschlaggebend.