Siebenschläfer aus Wildpark Feldkirch geklaut

Eine unglaublich dreiste Aktion erschüttert derzeit den Wildpark Feldkirch. Ein Siebenschläfer wurde gestohlen.

Der Park richtet einen dringenden Appell an die Diebe, das gestohlene Tier umgehend zurückzubringen.

"Wer hat unseren Siebenschläfer geklaut?"

In einer unvergleichlichen Tat der Dreistigkeit haben unbekannte Diebe einen ausgestopften Siebenschläfer aus dem Wildpark Feldkirch gestohlen.

Besucher schätzten die Anwesenheit des entzückenden kleinen Geschöpfs, das an einer Wand hängend ausgestellt war. Nun klafft an dieser Stelle eine Lücke, die sowohl die Mitarbeiter als auch die Gäste des Parks betroffen macht.