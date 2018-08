Siebenjähriger Bub in Vorarlberg von Auto erfasst

Bürs - In Bürs ist am Samstagnachmittag ein siebenjähriger Bub von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums "Zimbapark", wie die Polizei mitteilte.

Das Kind wollte die Straße am Parkplatz überqueren, um zum Pkw seiner Familie zu gelangen und lief zwischen den geparkten Autos auf die Straße. Eine 47-jährige Frau in einem heranfahrenden Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Der Bub wurde vom Fahrzeug erfasst, stürzte auf die Fahrbahn und wurde unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Rettung am Unfallort wurde der verletzte Siebenjährige zur weiteren Untersuchung ins LKH Feldkirch eingeliefert.