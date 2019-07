Sieben von zehn FPÖ-Wählern wollen Strache zurück

Im Auftrag des "Standard" hat das Linzer Market-Institut in seiner Juli-Umfrage die Meinung der österreichischen Wahlberechtigten zur politischen Zukunft von Ex-Vizekanzler HC Strache erhoben.

Der vom "Standard" zitierte genaue Wortlaut der Frage zu Straches politischer Zukunft, die das Market-Institut einer repräsentativen Gruppe an Wahlberechtigten gestellt hat: "Heinz-Christian Strache hat nach dem Auftauchen des Ibiza-Video alle seine politischen Funktionen zurückgelegt. Wenn Sie an die kommenden Jahre denken – soll H.-C. Strache auch in den kommenden Jahren keine politische Funktion mehr ausüben, oder würden Sie eine Rückkehr von H.-C. Strache in die Politik begrüßen?"