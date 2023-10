Sieben Tore reichten EHC Lustenau nicht einmal zum Punktgewinn

Eine unnötige 7:10 Heimniederlage kassiert der EHC Lustenau gegen den HC Meran. Trotz mehrmaliger Führung der Gastgeber entführten die Südtiroler drei Punkte aus der Rheinhalle Lustenau.



Bereits nach 4 Minuten führten die Gastgeber durch Tore von Mikael Johannson und Jesper Öhrvall mit 2:0. Doch Meran zeigte sich unbeeindruckt und konnte in der 9. Minute den Anschlusstreffer erzielen. Max Wennlund erhöhte jedoch nur kurz später auf 3:1 für die Lustenauer. Calder Anderson war es, der durch den zweiten Treffer für Meran in der 14. Minute das Spiel weiter offen gestaltete. Den vierten Treffer für Lustenau erzielte abermals Mikale Johansson in der 17. Minute, doch es war nicht der letzte Treffer in diesem Abschnitt. Knapp eine Minute vor Drittelsende konnte Merans Daniel Gellon abermals den Anschlusstreffer erzielen und so ging es mit einer knappen 4:3 Führung für den EHC Lustenau in die erste Pause.



Das Torfestival in der Rheinhalle ging auch im zweiten Spielabschnitt weiter. In der 22. Minute erzielte Philipp Beber den Ausgleichstreffer für Meran,. Lustenau reagierte nur zwei Minuten später mit dem abermaligen Führungstreffer durch Kevin Puschnik. Auch hier hatten die Südtiroler wieder die richtige Antwort und erzielten durch Nolan Ritchie in der 27. Minute den Ausgleichstreffer. Max Wennlund brachte die Lustenauer in der 34. Minute abermals in Führung. Aber auch dieser Vorsprung währte nur kurz, denn Sebastian Thaler zeigte sich in der 38. Minute für den abermaligen Ausgleichstreffer verantwortlich. Kurz vor Drittelsende schoss Jesper Öhrvall die Lustenauer abermals in Führung und so ging es mit einer 7:6 Führung für die Gastgeber in die zweite Pause.



Im Schlussabschnitt konnte Fabian Dellagiacoma in der 44. Minute den abermaligen Ausgleichstreffer erzielen. Mit diesem Tor war der Faden bei den Lustenauern gerissen und in der 47. Minute ging Meran durch Nolan Ritchie erstmals in Führung. In der 54. Minute erzielte Patrick Tomasini den vorentscheidenden neunten Treffer für Meran. In den Schlussminuten ersetzte Lustenaus Coach Philipp Winzig den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler. Anstatt dem gewünschten Anschlusstreffer erzielte jedoch Meran in der 59. Minute den 10. Treffer durch Calder Anderson. Somit musste sich Lustenau bei diesem Torfestival zu Hause mit 7:10 geschlagen geben.



EHC Lustenau : HC Meran 7 : 10 (4:3 / 3:3 / 0:4)

Torschützen EHC Lustenau: Mikael Johansson (3. Min. / 17. Min.), Jesper Öhrvall (4. Min. / 40. Min.), Max Wennlund (10. Min. / 34. Min.), Kevin Puschnik (25. Min.)

Torschützen HC Meran: Sebastian Thaler (9. Min. / 38. Min.), Calder Anderson (14. Min. / 59. Min.), Daniel Gellon (19. Min.), Philipp Beber ( 22. Min.), Nolan Ritchie (27. Min. / 47. Min.), Fabian Dellagiacoma (44. Min.), Patrick Tomasini (54. Min.)