Sieben Teams aus dem Bezirk im Cup-Viertelfinale

Die Kicker aus Gaißau und Alberschwende überraschten im Achtelfinale.

Bregenz. Die Fußballclubs aus dem Bezirk Bregenz machen im 47. Uniqa-Vorarlberger Fußballcup von sich reden. Nicht weniger als sieben Mannschaften aus der Region der Landeshauptstadt stehen im Viertelfinale, was heißt, dass zumindest eines von diesen Teams das Finale am 7. Juni in Hohenems bestreiten wird.