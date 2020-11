Sieben-Tages-Inzidenz: Wert von 580 für Vorarlberg

In Vorarlberg ist die Zahl der Corona-Infektionen am Mittwoch aufgrund von 470 Neuinfektionen erneut angestiegen.

In Vorarlberg sind per Mittwochnachmittag 16 Uhr 2.952 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Im 24 Stundenvergleich sind das 26 Personen mehr. Seit dem Vortag gab es 470 Neuinfektionen bei 443 Genesenen. Eine weitere Person ist an den Folgen der Covid-19-Erkrankung verstorben.