Sieben Siege in Folge

Langsam wird es unheimlich. Gegen Montafon (Heim) und Dornbirn (auswärts) gewann man jeweils mit 3:0 Sätzen. Im siebten Spiel wartete in der letzten Begegnung vor Weihnachten der ebenfalls noch unbesiegte SSV Nenzing. Von Beginn an ließen die Feldkircherinnen keinen Zweifel darüber aufkommen, wer als Sieger vom Feld gehen wird. Mit wuchtigen Angriffen gewann man den ersten Durchgang, in den anderen Sätzen ging es in demselben Tempo weiter. Aus einem starken Ensemble ragten Klara Summer, Vanessa Sakal und Spielertrainerin Nicole Gstach noch heraus. Nun darf man erstmals als Tabellenführer in die Weihnachtsferien gehen