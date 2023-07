Sieben Sekunden fehlten Künz auf eine ÖM-Medaille

Der Feldkircher Noah Künz wurde bei den nationalen Triathlon Titelkämpfen undankbarer Vierter.

FELDKIRCH. Der Feldkircher Noah Künz verpasste bei den österreichischen Triathlon Staatsmeisterschaften in der Sprintdistanz mit 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5000 Meter Laufen im niederösterreichischen Wallsee eine Medaille um lächerliche sieben Sekunden. Das erst 20-jährige Talent wurde hinter dem Sieger Jan Bader (53:44), Peter Luftensteiner (54:40) und David Vollmann (54:44) mit 54:51 Minuten undankbarer Vierter in der Endabrechnung. Nach dem Schwimmen stieg der Feldkircher mit den Favoriten ganz vorne aus dem Wasser. In der zweiten Disziplin mit dem Rad blieb Künz in der Spitzengruppe. Im Zielsprint vom Laufen hatte er die schlechteren Kraftreserven gegenüber seinen zwei Mitstreitern um die Edelmetalle. Der Sieger Jan Bader war unantastbar und hatte fast eine Minute Vorsprung auf die Verfolger. Noah Künz präsentierte sich aber stark und durfte mit seiner gezeigten Leistung mehr als zufrieden sein. VN-TK