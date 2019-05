Sieben Mal Gold, drei Silberne für TS Göfis

Vorarlbergs Vereinsturnerinnen und Turner ermittelten die Landesmeister im Turn-10-Bewerb.

Die Wettkämpfe gingen in der Harder Sporthalle am See über die Bühne. Insgesamt waren 570 Aktive im Vierkampf mit Boden, Kastensprung, Balken/Barren, Minitrampolin und Reck am Start; im Mannschafts-Modus turnten Viererteams für ihre Vereine.

An der Spitze der Medaillenstatistik lag die TS Göfis mit sieben Gold- und drei Silbermedaillen. Der Verein ist somit zum sechsten Mail in Folge Top in der Medaillenbilanz und seit 2014 in der Gesamtstatistik der Vorarlberger Mannschaftsmeisterschaft ohne Unterbrechung siegreich.

Über Edelmetall freuten sich neben den Göfner/innen weitere 16 Vereine. Die Podestplätze verteilten sich somit auf 17 Vereine. Insgesamt hatten sich 21 Turnvereine am Wettkampf beteiligt.