Sieben Gemeinden – sieben Spiele

Die sieben Anrainergemeinden rund um den Rhein laden am kommenden Sonntag zum Parcours am Rhein, bei welchem es auch tolle Preise zu gewinnen gibt.

Mäder . Im Rahmen der Feierlichkeiten zu 100 Jahre Rheindurchstich findet am kommenden Sonntag von 10 bis 17 Uhr eine weitere tolle Veranstaltung in allen sieben Anrainergemeinden statt. Beim Parcours am Rhein kann ein jeder mit der Familie, Freunden, Arbeitskollegen oder für sich selber teilnehmen und dabei „luftige” Preise gewinnen.

Der Einstieg in den Parcours am Rhein kann dabei in jeder beliebigen Anrainergemeinden erfolgen und auch die Route zwischen den Standorten kann frei gewählt werden. An jedem Spielort erhält der Teilnehmer einen Stempel in seine Teilnehmerkarte und die gefüllte Karte kann abschließend an jedem Standort in die bereitstehende Box eingeworfen werden. Kinder erhalten für das Bewältigen des Spiels eine kleine Aufmerksamkeit und bei der Schlussveranstaltung „100 Jahre Rheindurchstich“ am 21. Oktober bei Rhein-Schauen in Lustenau erfolgt dann die Schlussverlosung. Zu gewinnen gibt es dabei unter anderem eine Ballonfahrt über das Rheintal, einen Rundflug ab Altenrhein oder einen Tandem-Fallschirmsprung. Auch für das leibliche Wohl während des Parcours ist durch die lokalen Vereine bestens gesorgt. MIMA