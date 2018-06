Sieben Formüberprüfungen für EHC Lustenau

In den vergangenen Tagen konnte der EHC Alge Elastic Lustenau das Vorbereitungsprogramm für die bevorstehende Alps Hockey League 2018/19 fixieren.

Dabei treffen die Sticker auf durchwegs attraktive Gegner aus Deutschland und der Schweiz. Das erste Eistraining findet am 2. August statt. Offiziell präsentiert wird das Lustenauer Team im Rahmen eines Eröffnungsfestes am Freitag, 7. September 2018 im VIP-Raum der Rheinhalle Lustenau nach dem letzten Vorbereitungsspiel. Der Start in die Alps Hockey League Saison folgt am Samstag, 15. September mit einem Heimspiel der Lustenauer.