Sieben auf einen Streich für die VEU Feldkirch

Die VEU Feldkirch setzte sich beim HC Fassa in einer trefferreichen Partie mit 7:4 durch und bringt die vollen Punkte mit nach Feldkirch.

Alle 11 Tore der Partie fielen aber erst in Drittel Zwei und Drei, nach dem ersten Abschnitt gingen die Teams ohne Torerfolg in die Kabinen.

Das zweite Drittel hatte aber kaum begonnen da war der Bann gebrochen und Castlunger traf für die Italiener zur Führung. Diese hielt aber gerade mal eine Minute. Smail Samardzic besorgte den Ausgleich für die Gäste und nur 17 Sekunden später klingelte es erneut, als Jennes die erstmalige Führung der VEU herstellte. Keine zwei Minuten später legten die Montfortstädter einen Treffer nach. Jordan Pfennich erzielte sein erstes Tor im VEU Dress. Den Falken gelang zur Mitte des Abschnitts durch Martin Gran der Anschlusstreffer und wenig später im Powerplay der Ausgleich zum 3:3 durch Östman. Doch die VEU antwortete sofort und ging nur Sekunden später durch Diethard Winzig abermals in Führung. Zwei Minuten später hatten die Falcons die Gelegenheit im Powerplay erneut den Ausgleich zu erzielen. Stattdessen gelang Robin Soudek ein Shorthander zum 5:3 aus Sicht der Feldkircher. Mit diesem Zwischenstand ging es zum zweiten Mal in die Pause.

Bis zur 53 Spielminute änderte sich am Scoreboard nichts mehr. Dann schlug es in einer doppelten VEU Überzahl erneut im Kasten der Gastgeber ein. Dylan Stanley machte das halbe Dutzend voll. Östmans zweiter Treffer in der 58 Spielminute war der bereits Zehnte des Abends, konnte aber die Niederlage der Raubvögel nichtmehr verhindern. Als die Gastgeber den Torhüter vom Eis nahmen stellte Robin Soudek mit seinem Empty Net Treffer den Endstand her.