Sieben auf einen Streich

Bludenz. (sco) Ein „chöriges" Konzert mit sieben heimischen Chören ging im größten Gotteshaus des Städtles Bludenz über die Bühne.

Hunderte Fans des (Chor-)Gesangs hatten das Benefizkonzert „Chörig” mit sieben Chören aus dem Raum Bludenz, welche am späten Sonntagnachmittag in der Heilig-Kreuzkirche sangen, mit großer Spannung erwartet. Schnell zeigte sich: das Kommen hatte sich, wie nicht anders erwartet, auch bei der dritten Auflage des “Chörig” gelohnt. Die Aufmerksamkeit des Publikums bei diesem außergewöhnlichen Klangerlebnis galt dem Männerchor Nüziders mit seinem musikalischen Leiter Koen Lievens, Bludenzer Liederkranz (Mario Ploner), Sing-ing-Bings (Tanja Oberscheider), der Bludenzer Sängerrunde (Eva Braito), dem Chor Sunshine (Cindy Frohner) sowie dem Cantemus Chor und Gioia Chor, jeweils unter dem Dirigat von Philipp Nesensohn. Als Genuss empfanden den Event auch die Obleute der teilnehmenden Vereine: Reinhard Nicolussi, Peter Bilgeri, Martina Lehner, Josef Concin, Felicitas Franz, Josef Fritsche und Lukas Vonblon. Zu den aufgeführten Werken zählten beispielsweise „Musik erfüllt die Welt”, gesungen vom Männerchor Nüziders, „Only you” aus den Kehlen der Sänger des Bludenzer Liederkranzes, „I give you my heart” (Sing-ing-Bings) und „We Are the World” (Chor Sunshine). Begeisterten Beifall ernteten aber auch der Cantemus Chor, etwa mit „Gabriella´s Song” und der Gioia Chor mit „Ubi Caritas” (Ola Gjeilo). Somit war beim Chörig-Konzert wohl für jeden musikalischen Geschmack etwas dabei. Als gemeinsames Schlusslied wurde „Evening Rise” ausgewählt, mit welchem die dankbare Zuhörerschaft in den angebrochenen Abend entlassen wurde.