Sie stürzte ab, als sie für ihn Hilfe holen wollte - Verletzte Wanderin aus Samina geborgen

Zwei verunglückte Wanderer in Frastanz.

Zwei verunglückte Wanderer in Frastanz. ©ChatGPT, Facebook

Zwei verunglückte Wanderer in Frastanz. ©ChatGPT, Facebook

Am späten Samstagnachmittag gerieten ein 38-jähriger Wanderer und seine gleichaltrige Freundin bei einer Wanderung in Frastanz in eine Notlage.

Das Wanderpaar hatte sich von Frastanz Amerlügen aus auf den Weg nach Frastafeders gemacht, als der Mann stürzte und sich verletzte. Beim Bemühen, Hilfe zu holen, verunglückte seine Begleiterin ebenfalls, als sie stürzte und in das Flussbett der Samina fiel.

Verletzter Mann schleppte sich heim und alarmierte Rettung

Direkt nach dem Unfall ihres Freundes verließ die Frau die Unfallstelle, um Unterstützung zu holen, stürzte jedoch kurz darauf selbst und blieb verletzt im Flussbett der Samina liegen. Der verletzte Mann erreichte erst gegen 21 Uhr seine Wohnadresse und wurde von dort ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Eine umgehend eingeleitete Suchaktion nach der vermissten Frau führte schließlich zur erfolgreichen Rettung. Sie wurde gegen Mitternacht im Flussbett aufgefunden und mit dem Hubschrauber Christoph Liechtenstein geborgen. Über das Ausmaß ihrer Verletzungen liegen derzeit keine genauen Informationen vor.

Breit aufgestellte Rettungsmaßnahmen

An der Rettungsaktion waren zahlreiche Einsatzkräfte beteiligt: Die Bergrettung mit 20 Helfern und drei Suchhunden, die Feuerwehr Nofels, die mit vier Kräften und einer Drohne ausrückte, sowie die Bundespolizei, die mit zehn Einsatzkräften und einer Wärmebildkamera unterstützte.