"Sie sind zu weit gegangen, Herr Keckeis!"

Die Aussagen von AK-Direktor Rainer Keckeis, die er in der Sendung "Vorarlberg LIVE" in Richtung Unternehmer getätigt hat, sind für WKV-Direktor Christoph Jenny völlig inakzeptabel.

"Rainer Keckeis wirft den Unternehmen vor, in der Corona-Krise mit einer 'Unverschämtheit in die Staatskasse gegriffen zu haben'. Diese Aussagen können wir nicht so hinnehmen. Statt konstruktiver Vorschläge hören wir von Keckeis immer nur Angriffe auf diejenigen, die das System aufrechterhalten, nämlich die Unternehmen", stellt Jenny klar.