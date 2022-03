Unternehmen schreien nach Hilfe - "Das halte ich für billig"

Rainer Keckeis, AK Vorarlberg-Direktor, war am Dienstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE", um über Preissteigerungen und Gehaltsunterschiede in Vorarlberg zu sprechen.

In Arbeitnehmer investieren

Die "versteckte Diskriminierung"

Zum Gehaltsunterschied in Vorarlberg sagt Keckeis: "Vorarlberg hat den höchsten Anteil an Teilzeitarbeit". Er fügt hinzu, dass sehr viele Frauen in schlecht bezahlten Jobs arbeiten und weniger Überstunden leisten können. Er meint: "Es gibt auch eine versteckte Diskriminierung". Um den Gender-Pay-Gap zu minimieren, gilt als erster Schritt die Kinderbetreuung. Dabei weist er auf die kulturellen Unterschiede zwischen Österreich und den skandinavischen Ländern hin. "Bei uns ist Kindererziehung Familiensache. In Skandinavien ist es gesellschaftliche Sache."