"Sie sagten, es sei unmöglich"

Vergangene Woche hat die Dornbirner Skispringerin Eva Pinkelnig mit zwei Silbermedaillen in der Weltmeisterschaft ihren bisherigen Karrierehöhepunkt erreicht. W&W sprach mit ihr über Erfolge, Rück-schläge und das System Spitzensport.

Eva Pinkelnig: Nicht mehr. Anfangs war das schon so. Wir haben dann mit Mentaltraining und Visualisierung gearbeitet. Man schließt die Augen und stellt sich den Sprung vor, mit allen Sinnen: Sind die Zehen kalt? Was sehe ich? Was spüre ich? Was habe ich für einen Geschmack im Mund? Bin ich nervös? Dann kann ich mir den perfekten Sprung vorstellen und – das ist das Besondere beim Visualisieren – ich kann Teilabschnitte stoppen. Im Fall von Obersdorf beispielsweise habe ich damit angefangen, mir vorzustellen, wie ich mir die Bindungen anziehe. Da hat es mir anfangs schon den Magen umgedreht, da wollte ich nicht springen. Ein paar Tage später habe ich es wieder probiert und bin gedanklich am Balken gesessen, konnte aber nicht losfahren. Und so weiter, so habe ich jeden Teil des Sprungs neu sortiert, neu wieder erlernt und auch meinem Kopf beigebracht: Es ist okay, es ist safe. Die längste Phase war über dem Vorbau, da hatte es mich ja überschlagen. Auch beim Visualisieren hatte ich an der Stelle das Gefühl: Jetzt passiert etwas Schreckliches. Ich hab diese unguten Emotionen, diese Ohnmachtsgefühle, dann genommen und habe sie Jesus ans Kreuz geworfen. Er nimmt für uns alles auf sich und so kamen in diese Situation überm Vorbau Ruhe und Frieden. Danach sind meine damaligen Sprünge wieder besser geworden. Weil ich wieder vertraut habe, über dem Vorbau wieder die Sicherheit hatte. Ich wusste, die Ski sind da, sie tragen mich, die Sprunggelenke sind angezogen, der Körper ist in der perfekten Spannung.