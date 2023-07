Sie kamen, liefen und siegten

Vergangen Samstag war es wieder soweit – der „Innsbruckathlon“ lockte über 2.200 Sportbegeisterte zur ultimativen Sightseeing-Tour durch die malerische Altstadt von Innsbruck.

Vor spektakulärem Alpenpanorama erstreckte sich der Hindernislauf über elf Kilometer vorbei am Goldenen Dachl bis hinauf auf den Bergisel und zurück. Hindernisse wie „Sag ja zu Tirol oder Hupf in Gatsch“ oder das allseits gefürchtete „Monkeyland“ forderten von den Athleten alles ab und sorgten dafür, dass kein Teilnehmer trocken über die Ziellinie kam. Mit von der Partie waren auch zwei Teams vom BG Feldkirch-Rebberggasse. Trotz starkem Starterfeld – unter anderem war der zweimalige Vizeweltmeister im Obstacle-Run Lucas Kempe am Start – belegte das Team der 7B-Klasse den starken 20. Rang in der Mixed-Team-Wertung. Das „Altherren-Team“ des BGFs rund um ehemaligen Profi-Triathleten Paul Reitmayr mit Lehrerkollege Remo Feßler und die ehemaligen Maturanten Gero Fechner, Jakob Walser, Lennard Herr und Stefan Salzmann konnten sensationell den Sieg in der Teamwertung der Herren ins Ländle holen. Damit dürfte wohl auch bereits das Ziel für nächstes Jahr – Stichwort Titelverteidigung – festgelegt sein.