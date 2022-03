Sichtbares Zeichen der Solidarität in Wolfurt

In Europa herrscht Krieg. Durch den Angriff Russlands auf die Ukraine muss die ukrainische Bevölkerung unbeschreibliches Leid erfahren.

„Mit der Beleuchtung von unserem Schloss in den ukrainischen Farben wollen wir ein klares und deutlich erkennbares Zeichen der Solidarität mit den betroffenen Menschen in der Ukraine und für den Frieden in Europa setzen“, berichtet Bürgermeister Christian Natter. Bereits seit Aschermittwoch leuchtet das Schloss Wolfurt in den ukrainischen Nationalfarben blau-gelb.