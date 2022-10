Sicherheitstipps von einem Ex-Marine-Soldaten

Ein ehemaliger Marine-Soldat erklärt auf TikTok, wie man sich am besten verteidigt und sich aus scheinbar ausweglosen Situationen befreien kann.

Selbstverteidigung & Survival-Skills

Sicher in jeder Situation

Vom Soldaten zum TikTok-Star

Der Familienvater fing während der Pandemie an, Videos zum Thema Selbstverteidigung und "Survival Skills" zu posten. Mit Erfolg: Mittlerweile hat er als "dutchintheusa" (dt. "niederländisch in den USA") ganze 4,9 Millionen Followern und 172 Millionen Likes auf TikTok.

Hunting wuchs in den Niederlanden auf und ging mit 16 Jahren zum Militär. Mit 18 wechselte er von der Army zur Marine. Als er zwischen den Militärtrainings eines Abends in Amsterdam ausging, half er einer jungen Frau, die belästigt wurde. Die beiden verliebten sich und heirateten nur ein Jahr später. Einige Jahre danach zogen die beiden in die USA, wo er zunächst als Wachmann arbeitete, sich aber bis zum "head of international operations" hocharbeitete. Das Paar hat mittlerweile drei Kinder, weshalb sich auch immer mehr der Videos um das Thema Kindersicherheit drehen.