Sicherheitstipps gegen Hitzestress für SeniorInnen“

Die Regio Im Walgau rüstet sich als Klimawandelanpassungs-Modellregion mit einem Maßnahmenpaket – darunter befindet sich ein druckfrischer Informationsfolder für SeniorInnen.

Im Walgau mit 14 Gemeinden und knapp 40.000 EinwohnerInnen von großer Bedeutung. Seit Corona ist offensichtlicher denn je, wie wichtig regionale Landwirtschaft und Versorgung sind. Unser Boden ist unsere Nahrungsgrundlage, Wasserspeicher und Filter in einem, die Landwirtschaft ist von klimatischen Veränderungen massiv betroffen. In Zusammenarbeit mit vielen PartnerInnen aus der Region wurden Maßnahmen entwickelt. Neben den Themen Wald- und Bodenschutz, Dachbegrünung, Raumplanung, dem Anpflanzen klimafitter Baumarten und der Naturgefahrenprävention steht vor allem der Mensch im Zentrum des Handelns. Dabei hat KLAR! Im Walgau die Gefährdung durch vermehrte Hitzeperioden im Auge.

Hitzeperioden und extreme Wetterereignisse sind spürbare Zeichen des Klimawandels. Die mittlere Jahrestemperatur lag im Walgau zwischen 1971 und 2000 bei 6,1°C. Messdaten zeigen, dass die Temperatur kontinuierlich steigt – das Jahr 2018 lag bereits 2,3°C über diesem langjährigen Mittelwert. Nun wurden wertvolle Sicherheitstipps in einer Kooperation von Sicheres Vorarlberg mit KLAR! Im Walgau zu einer Broschüre zusammengefasst. KLAR!-Managerin Marina Fischer lud Anfang Juli zur Präsentation des Folders „Cool bleiben – wie Sie auch in heißen Zeiten das Leben genießen und gesund bleiben“. Regio-Obmann Florian Kasseroler unterstrich dabei die Beweggründe für das Engagement der Regio Walgau, sich als KLAR! Region einzubringen: „Unser Ziel ist es die hohe Lebensqualität im Walgau zu erhalten und uns auf die vorhersehbaren Herausforderungen des Klimawandels vorzubereiten. Die Regio Im Walgau mit ihren 14 Mitgliedsgemeinden steht voll hinter dem KLAR! Projekt und jeder einzelnen Maßnahme“.

Die Broschüre fasst übersichtlich zusammen, wie ein an Hitze angepasster Tagesablauf hilft, das Herz-Kreislauf-System zu entlasten und man sich mit einfachen Maßnahmen vor zu starker Sonneneinstrahlung und Hitzefolgen schützen kann. Im Detail sind jene Orte angeführt, an denen man in der jeweiligen Walgaugemeinde im Schatten alter Bäume, an Brunnen, in Kneippanlagen oder bei schattigen Sitzgelegenheiten „cool bleiben“ und verweilen kann. „Wir laden Sie ein diese zu besuchen, die Schönheit des Walgaus zu bestaunen und trotz höherer Temperaturen das Leben zu genießen!“ empfiehlt Florian Kasseroler.