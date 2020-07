Sicherheitsplus für Altachs Radler

22 LED-Leuchten erhellen den Weg zum Schnabelholz

Altach. Vorbei sind ab sofort die dunklen Zeiten für Radfahrer und Fußgänger im Bereich des Stadions Schnabelholz sowohl in Richtung Altach als auch Mäder. 22 autarke, solarbetriebene und „intelligente“ LED-Leuchten werden künftig mittels Bewegungssensoren ausgelöst, können aber etwa auch bei Bundesligaspielen auf Dauerlicht umgeschaltet werden. Die insektenfreundlichen Leuchten benötigten nur minimale Eingriffe in die Natur und sind im Betrieb völlig CO2-neutral. Kostenpunkt für die Gemeinde rund 50.000 Euro, die Hälfte davon trägt das Land. Ein wichtiges Mehr an Sicherheit in Anbetracht der Tatsache, dass in naher Zukunft auch alle Nachwuchsmannschaften im Schnabelholz trainieren werden. CEG