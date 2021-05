Sicherheit, Spaß und Genuss im Radverkehr

Ein besonderer Radworkshop soll Lust auf mehr Spaß am Radeln machen.

Zum Auftakt in diesen besonderen Radworkshop gab es für die Teilnehmer erstmals wertvolle Tipps vom Profi für eine bessere Fahrtechnik, um sicherer, flüssiger und dynamischer unterwegs zu sein. Mit diesen wertvollen Tipps ging es anschließend für die Radfreunde vom Hohenemser Rathaus auf eine genussvolle Tour durch die Stadt Hohenems und die Region amKumma. Angeführt von den Bürgermeistern Dieter Egger, Markus Giesinger, Rainer Siegele und Gerd Hölzl erlebten die Teilnehmer auf der Strecke einige kulturelle Highlights und nach einer kleinen Stärkung am J.J. Endersaal in Mäder und einem Fahrradcheck bei der Koblacher DorfMitte gab es noch eine interessante Führung am Jüdischen Friedhof in Hohenems.