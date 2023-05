Sicherheit hat oberste Priorität

Sicherheit hat in Bludenz oberste Priorität

Bludenz. Sicherheit hat in Bludenz oberste Priorität – und das in allen Belangen. Die Ortsfeuerwehr Bludenz ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor in unserer Heimatstadt.

Die optimale Ausrüstung für erfolgreiche Einsätze und die Prävention sind von immenser Wichtigkeit. Über 50 Einsätze hatte die Ortsfeuerwehr Bludenz bereits in diesem Jahr. Letztes Jahr waren es 136.

Das sich derzeit in Betrieb befindliche Löschfahrzeug ist seit 48 Jahren im Einsatz und hat über fast ein halbes Jahrhundert hervorragende Dienste geleistet. Gerade in den 80er und 90er Jahren kam es bei großen Schadensereignissen im ganzen Land zum Einsatz.

Nun ist es an der Zeit, dieses auszutauschen. Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung vom 25. Mai daher einstimmig die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges und eines Versorgungsfahrzeuges inkl. Tragkraftspritzenanhänger beschlossen.

„Das neue Löschfahrzeug der Marke Unimog ist kleiner, wendiger und geländegängiger und somit auch optimal, um auch engste Stellen wie z.B. am Römerweg, in der dicht bebauten Innenstadt oder Im Winkel zu erreichen. Zudem sind durch die perfekte Geländegängigkeit sämtliche Forststraßen befahrbar“, freut sich Bürgermeister Simon Tschann über die Optimierung der Sicherheit der Bludenzer Bevölkerung.