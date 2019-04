Sicherheit geht vor: 50 km/h Limit im Bereich Paspels-Seen.

Aufgrund der starken Fußgänger- und Radfahrerüberquerungen wurde im Interesse der Verkehrssicherheit im Bereich der Paspels-Seen die Geschwindigkeit von 60 auf 50 km/h herabgesetzt. Diese Beschränkung ist bis 30. September 2019 aufrecht.

In Zukunft ist in diesem Bereich „Höhe Glöckler“ auch ein neuer Schutzweg bzw. eine neue Radfahrüberfahrt mit einer Querungsinsel geplant. Diese wird jedoch mit der generellen Weiterführung eines neuen Radweges Richtung Anschluss Feldkirch und Koblach abgestimmt. Die Planung dafür befindet sich noch in der Umsetzungsphase.