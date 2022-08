Sicherheit auf der Treietstraße muss noch warten

Die Arbeiten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit an der Treietstraße werden sich verzögern.

Röthis . Die Gemeinden Sulz und Röthis beschäftigen sich bereits seit Längerem mit dem Thema Verkehrssicherheit und Verkehrsberuhigung an der Landesstraße 63, bekannter als (Röthner) Treietstraße. Dazu war das Projekt im Jahr 2020 bereits schon so weit fortgeschritten und eine Umsetzung war für dieses Jahr angedacht. Nun hat das Land allerdings den Ausschreibungsprozess gestoppt.

Aufgrund der Corona-Situation wurde der Start für das Projekt auf dieses Jahr angedacht und so sollten die vorliegenden Pläne ab 2022 in zwei Etappen zur Umsetzung kommen. Dabei war für dieses Jahr im ersten Abschnitt die Umgestaltung des Kreisverkehrs und der Linksabbiegespur in die Kusterstraße vorgesehen. Dazu lagen auch bereits sämtliche Zustimmungen für die erforderlichen Grundablösen vor und die Umsetzung war bereits zugesagt. Nach Informationen der Gemeinde Röthis hat das Land Vorarlberg nun allerdings kurzfristig den Ausschreibungsprozess für die Bauausführungen gestoppt, da aktuell zu wenig Budgetmittel vorhanden seien. Die geschätzten Kosten für diesen ersten Bauabschnitt wurden im Vorfeld mit 650.000 Euro beziffert – davon übernimmt das Land Vorarlberg 450.000 Euro und die Gemeinden Sulz und Röthis jeweils 100.000 Euro. Das Projekt wird nun vorerst um ein weiteres Jahr auf 2023 verschoben.