Sicheres Wandern für bewegungsfreudige Senioren

„Ein Kurs, bei dem auch geübte Wanderer auf ihre Kosten kommen“!

Der nächste Kurs findet Ende September statt: der Theorieabend (Ausrüstung, Wetterkunde,…) am 25.9.2020 und der Praxistag (richtige Gehtechnik, alpine Gefahren, laufende Orientierung,…) am 27.9.2020, beides in Kleingruppen (den aktuellen Coronavorschriften entsprechend) abgehalten. Die Voraussetzung zur Kursteilnahme ist eine Grundkondition für 400 Höhenmeter, die Kosten betragen EUR 55,- (exkl. Seilbahnen).