Sicheres Wandern - Erlebniswochenende für Familien

Seit jeher sind die Menschen zu Fuß unterwegs. War Wandern früher aber nur Mittel zum Zweck, dient es heute vielen als Ausgleich zu einem hektischen Alltag oder einfach nur dem Vergnügen.

Noch ungetrübter verläuft der Spaß, wenn ein Quäntchen Sicherheit die Tour begleitet. Und die nötigen Kniffe dafür lernt man am besten bei Profis. Deshalb bietet Sicheres Vorarlberg wieder „Wandertage“ für Familien mit Kindern an, bei denen neben der Information auch dem Spaß viel Platz eingeräumt wird.

Unter dem Motto „Auf die Berge fertig los – Erlebniswochenende für Familien“ steht das Angebot für die ganze Familie. Auf was muss ich bei der Tourenplanung mit Kindern besonders achten? Welche Rolle spielt das Wetter und die Ausrüstung? Was ist im Notfall zu tun? Wie kann ich den Kindern das Wandern schmackhaft machen? Fragen, auf die die Bergprofis eingehen werden. Eingeladen dazu sind Eltern, Großeltern und Kinder ab 6 Jahren.

Das Angebot beinhaltet einen Infoabend sowie ein Wochenende auf der Heilbronnerhütte. Dabei kann das in der Theorie Gelernte unter fachkundiger Leitung gleich in die Praxis umgesetzt werden. Zu bezahlen ist lediglich ein Beitrag für den Kurs sowie die Hüttenübernachtung inkl. Halbpension. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt. Daher empfiehlt sich eine baldige Anmeldung. Der Informationsabend findet am Donnerstagabend den 20.09.18 im Gasthaus Sonne in Partenen statt. Das Erlebniswochenende am Samstag den 22.09.2018 und Sonntag den 23.09.18 auf der Heilbronnerhütte.