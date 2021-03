Sicherer und komfortabler zum Kloster Viktorsberg

Die L70 wird nach Ostern erneuert und verbreitert

Viktorsberg. An sich ist ja das Christkind für die verlässliche Erfüllung von Wünschen zuständig, für die Gemeinde Viktorsberg bringt dieses Jahr aber der Osterhase ein großes Geschenk. Dieses erfolgt in Form, dass endlich die lang ersehnte Generalsanierung der L70, welche zum Kloster, dem Hotel Viktor und dem Gasthaus Schöne Aussicht führt, endlich in Angriff genommen wird. Pünktlich nach den Osterfeiertagen beginnen ab der Abzweigung Schlatteg bis hinauf zum Busparkplatz unterhalb des Hotels die intensiven, rund ein halbes Jahr dauernden Arbeiten. Hauptzweck ist die Beseitigung der derzeit äußerst beengten Fahrbahnverhältnisse, in Zukunft sollen der öffentliche Nahverkehr und eine PKW problemlos einander passieren können, gleichzeitig wird für den nichtmotorisierten Verkehr ein sogenannter Mehrzweckstreifen eingerichtet.