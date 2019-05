Sicherer Fußweg im Grünen

Auf der Ratsch in den Amerlügner Weg: Neuer Fußweg erspart Umwege.

FRASTANZ Die Marktgemeinde Frastanz investiert in verkehrsfreie Fußwege und Spazierwege, welche die Attraktivität sanfter Mobilität zu Fuß steigern und dabei zugleich die Verkehrssicherheit erhöhen. Ein in diesem Zusammenhang schon seit Jahrzehnten gehegtes Anliegen konnte jetzt erfolgreich in die Tat umgesetzt werden: Ein Fußweg, der die Sackgasse Auf der Ratsch mit dem Amerlügner Weg verbindet.

Wer als Bewohner des Wohngebiets Auf der Ratsch ins Ortszentrum gehen wollte, musste bisher immer einen weiten Umweg über die Kreuzgasse in Kauf nehmen. Insbesondere Familien mit Schulkindern in der Volksschule Hofen hatten deshalb bereits seit längerem den Wunsch geäußert, eine Fußgängerverbindung in den Amerlügner Weg zu errichten. Diese wurde nun in Form eines einfachen Fußwegs kostengünstig vom Bauhof umgesetzt.