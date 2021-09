Sichere Waldarbeit

Die Zahl der Hobby-Holzer, die eigenständig Bäume fällen, nimmt zu. Doch die Waldarbeit birgt viele Risiken und Gefahren.

Jedes Jahr verletzen sich in Österreich bei Waldarbeiten rund 1.500 Menschen so schwer, dass sie im Spital behandelt werden müssen und mehr als 20 Menschen sterben.

In Forstkursen erlernen Hobbyholzer unter fachlicher Anleitung die richtige Wartung und Instandhaltung der Motorsäge. In Theorie und Praxis geht es um die Technik beim Fällen und Aufarbeiten von Bäumen sowie um die Schutzausrüstung. Nach der Teilnahme an allen drei Modulen erhalten Sie den Vorarlberger Motorsägenführerschein.