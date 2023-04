Sichere Straßenräume für alle Kinder

Bereits im Dezember des Vorjahres hat die Stadt ein Dornbirner Ziviltechnikbüro mit der Ausarbeitung eines flächendeckenden Verkehrsberuhigungskonzepts für 19 Standorte in Bregenz beauftragt.

Dabei handelt es sich um Bereiche im Umfeld von öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen wie Kindergärten und Schulen sowie Spielplätzen. Ziel war und ist es, dort den Schutz der schwächsten Verkehrsteilnehmenden zu verbessern. Kostenpunkt: 37.000 Euro. Im Stadtrat am 25. April wurde der Auftrag jetzt noch einmal ergänzt. Dies teilte Bürgermeister Michael Ritsch nach der Sitzung mit.

In dem neuerlichen Beschluss geht es konkret darum, auch jene öffentlichen Straßen und Plätze in die Betrachtung miteinzubeziehen, an denen sich private Kinderbetreuungseinrichtungen befinden. Diesbezüglich wurden 14 weitere neuralgische Bereiche im Stadtgebiet lokalisiert. Die Kosten für das Verkehrsberuhigungskonzept erhöhen sich dadurch um 18.400 Euro brutto.