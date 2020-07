Sicher unterwegs in der Bikesaison

Aufgrund der zahlreichen Möglichkeiten verlieben sich viele jedes Jahr neu in das Mountainbiken. Der Ausdauersport bringt jede Menge Spaß, aber auch einen positiven Effekt auf Herz, Kreislauf und Muskulatur mit sich.

„Es empfiehlt sich, besonders als Anfänger, Wiedereinsteiger oder beim Wechsel auf ein E-Mountainbike, das Bremsen und die Kurventechnik zu üben“, so Mario Amann von Sicheres Vorarlberg. Übungsmöglichkeiten werden am 14. und 29. August 2020 in den E-Moutainbike-Kursen von Sicheres Vorarlberg geboten. Weiter Infos zu Kursen und Tipps zu diesem Thema finden Sie unter www.sicheresvorarlberg.at.