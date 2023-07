Sicher unterwegs in den Bergen und Poolbar Artist Care

Mario Amann (Geschäftsführer Sicheres Vorarlberg) und Lilian Furrer (Poolbar Artist Care) sind am Donnerstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Die Vorarlberger Berg- und Alplandschaft ist ein beliebtes Ziel für Wandernde. So sind an schönen Sommertagen viele Menschen zu den beliebten Plätzen in den Vorarlberger Bergen unterwegs. Die Alpsaison ist bereits angelaufen und auf den rund 500 Alpen verbringen fast 40.000

Kühe, Rinder, Schweine, Ziegen und Pferde, betreut von rund 1.000 Älplerinnen und Älplern, den Sommer. Doch mit der Alpzeit beginnt auch die Wanderzeit für alle, die die Natur lieben, Urlaubsgäste und Freizeitsportler. "Um unsere Bergwelt für Mensch und Tier zu einem besonderen Erlebnis zu machen, ist es notwendig, der Natur- und Tierwelt mit dem notwendigen Respekt zu begegnen. Es gilt besonders bei Mutterkühen aufzupassen, die, wenn sie sich und ihre Kälber durch Hunde oder Menschen bedroht fühlen, aggressiv reagieren können“, erklärt LK-Präsident Josef Moosbrugger. Was es in der Bergwelt zu beachten gilt, erklärt Mario Amann, Geschäftsführer Sicheres Vorarlberg, am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE".