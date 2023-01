Bludenz. Damit die Bludenzer Pflichtschüler*innen und Kindergartenkinder „Sicher unterwegs in Bludenz“ sein können, teilte Bürgermeister Simon Tschann Reflektorbänder an die Kinder aus.

Im Rahmen der landesweiten Aktion SICHERES VORARLBERG fand am vergangenen Dienstag auch eine Übung in Brunnenfeld statt.

Auch dieses Jahr veranstaltet SICHERES VORARLBERG in Zusammenarbeit mit AUVA, Landesschulrat, ÖAMTC, Polizei und KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) die Veranstaltungsreihe „Sehen und gesehen werden“. Das Risiko, als Fußgänger oder Radfahrer in einen Unfall verwickelt zu werden, ist nachts dreimal höher als bei Tag. Das hängt ganz wesentlich mit der schlechteren Sichtbarkeit zusammen. Kommen noch Regen oder Nebel hinzu, verstärkt sich das Risiko nochmals deutlich. Umso wichtiger ist es, sich in der dunklen Jahreszeit mit reflektierenden Materialien auszustatten.