Bludenz. Damit die Bludenzer Pflichtschüler*innen und Kindergartenkinder künftig „Sicher unterwegs in Bludenz“ sein können, teilt Bürgermeister Simon Tschann zusammen mit Bildungsstadtrat Bernhard Corn Reflektorbänder an die Kinder aus.

In den dunklen Jahreszeiten werden Fußgänger*innen von anderen Verkehrsteilnehmer*innen häufig schlecht oder auch zu spät wahrgenommen. Gerade für Kinder auf ihrem täglichen Schulweg bedeutet dies ein zusätzliches Risiko. Reflektierende Leuchtstreifen bieten hier eine schnelle und einfache Möglichkeit für mehr Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Unter dem Motto „Sicher unterwegs in Bludenz“ starteten Bürgermeister Simon Tschann und Stadtrat Bernhard Corn daher eine Verteil-Aktion an den Bludenzer Volksschulen und Kindergärten.