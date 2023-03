Sich von Klängen durch die Nacht tragen lassen

Karin Amann und Sophie Sigel laden zur nächtlichen Klangreise.

Dornbirn. „All night Gong“, heißt es am kommenden Samstag, 25. März in der Annagasse 5 in Dornbirn. Klangexpertin Karin Amann und Sophie Sigel laden Besucherinnen und Besucher zu einem ganz besonderen Konzert ein. Gemeinsam möchten sie mit ihren Gästen das Klangspektrum des Gongs erleben und weitere Natur-Klang-Instrumente entdecken.