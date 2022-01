Sich trauen, Nein zu sagen

Claudia Nappi lernt Kindern und Jugendlichen Nein zu sagen. Die Bedeutung der Gewaltprävention hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen.

Hohenems Wenn Kinder auf dem Nachhauseweg von Fremden angesprochen werden, gibt es einige Dinge zu beachten, weiß Claudia Nappi (41) vom Verein „gewaltFreileben“. Die diplomierte Präventions- und Sozialpädagogin ist mit ihren Aufklärungsworkshops in allen Schulstufen unterwegs. „Volksschulkinder lernen in unseren Workshops beispielsweise, welche Gefahren auf dem Heimweg lauern können und wie wichtig dabei lautes Schreien sein kann“, so Nappi. Unabhängig vom Alter der Kinder und Jugendlichen steht bei ihren Kursen stets der Mut zum Neinsagen im Vordergrund.