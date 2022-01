„Sich einfach wohl fühlen“

Tipps und Tricks vom Kommunikationsprofi Clemens Maria Mohr. Er spricht in gekonnt humorvoller Manier in seinem Vortrag in der Kultur.LEBEN Benefizreihe am Dienstag, den 8. Februar, um 19.30 Uhr, im Sonnenbergsaal Nüziders.

„Was und wie wir uns glücklicher fühlen können und was wir dafür tun können?“ Clemens Maria Mohr zeigt, wie es möglich ist. Seine Tipps erstrecken sich dabei auf ganz verschiedene Themenbereiche des täglichen Lebens. Seine Empfehlungen führen vom Ärger, über das Glück, Eigenverantwortung und das Selbstbewusstsein bis hin zu einem erfolgreicheren Umgang mit seinen Mitmenschen.

Clemens Maria Mohr ist Jahrgang 1960 und seit 1990 als Speaker, Trainer und Coach für Mentaltraining und Persönlichkeitsentwicklung erfolgreich. Seine Kunden kommen aus den unterschiedlichen Branchen und reichen von klein-, mittelständischen- bis hin zu global agierenden Weltunternehmen. Sein Markenzeichen ist seine humorvolle, dynamische und motivierende Persönlichkeit. Clemens Maria Mohr ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen sowie gefragter Gast in Fernseh- und Rundfunksendungen.

Zur Information

Wie alle Künstler und Künstlerinnen verzichtet auch Clemens Maria Mohr auf seine Gage. Mit dem Erlös der Veranstaltung wird ein Projekt der Caritas Vorarlberg zugunsten von Aidswaisen in Äthiopien unterstützt. Die Kinder erhalten ein Zuhause und einen Zugang zu Bildung, der ihnen ein besseres Leben ermöglicht. Mehr Infos auf www.caritas-vorarlberg.at