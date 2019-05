Sibratsgfäll: Söhne Mannheims spielen für schwerkranke Kinder

Die Söhne Mannheims spielen für schwerkranke Kinder in Vorarlberg

Die Söhne Mannheims spielen für schwerkranke Kinder in Vorarlberg ©Söhne Mannheims

Die Söhne Mannheims spielen für schwerkranke Kinder in Vorarlberg ©Söhne Mannheims

Sibratsgfäll - Die Vorbereitungen am Dorner Hof in Sibratsgfäll laufen auf Hochtouren! Denn am 1. Juni findet dort das große Benefizfestival statt.

16 Mitglieder der Söhne Mannheims werden für den guten Zweck spielen. Und es wird auch einige Überraschungen geben. Welche Highlights das sein werden, wissen jedoch nicht einmal die Veranstalter. Der Erlös geht direkt und zur Gänze an Stunde des Herzens, Hand in Hand und an Geben für Leben.

Neben dem Kinder- und Familienprogramm wird an diesem Tag von 15:00 bis 18:00 Uhr auch die Möglichkeit geboten, sich typisieren zu lassen.

Ebenso wird Jumbo Schreiner beim Festival mitwirken. Jumbo ist nicht nur ein bekannter Schauspieler, Autor, Musiker und vieles mehr, sondern er hat auch ein Riesenherz für Kinder. Deshalb unterstützt er auch schon seit vielen Jahren den Verein “Stunde des Herzens”.

Einlass ist ab 12 Uhr und ab 14 Uhr startet das Programm mit der Vorband “Guatma”. Danach werden die Söhne Mannheims den ganzen Nachmittag bis in den frühen Abend immer wieder auftreten.

Es gibt Karten vor Ort, aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, sichert euch die Karten im Vorfeld unter www.feschthealfa.at.

Factbox