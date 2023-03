Shuttlebus zum Wildpark, dafür fällt Gratis-Parken

Ab dem 18. März gibt es einen Shuttlebus zum Feldkircher Wildpark. Im Gegenzug werden Parkgebühren eingeführt. Was Besucher dazu sagen.

Das Parken beim Feldkircher Wildpark war bisher gratis. Das soll sich bald ändern. Wie die Stadt mitteilte, wird an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ein Kleinbus als Shuttle eingeführt. Der Nachteil: ab dem 18. März soll es Parkgebühren geben.

Bisher war der Parkplatz beim Wildpark gratis. ©VOL.AT/Mayer

self all Open preferences.

Verkehrsaufkommen verringern

"Durch die Bauarbeiten im Bereich der Kapfschlucht ist es nicht mehr so leicht wie früher, mit dem Auto zum Wildpark zu gelangen", erklärt Bürgermeister Wolfgang Matt in einer Aussendung. "Daher führen wir einen kostenlosen Shuttleservice ein, der das Verkehrsaufkommen auf der Ardetzenbergstraße verringern soll." Der "Wildpark Feldkirch Shuttle" soll permanent zwischen dem Bahnhof (Bussteig C) und dem Wildpark pendeln.

Mit dem Angebot wollen Bürgermeister Matt und die Stadt das Verkehrsaufkommen minimieren. ©Klaus Hartinger

self all Open preferences.

Wildpark gut erreichbar halten

Statt fixer Abfahrtszeiten gibt es ein Abfahrtsintervall von 15 bis 20 Minuten, bei Bedarf sollen mehr Fahrten angeboten werden. Maximal acht Personen und ein Kinderwagen können mit dem Shuttlebus transportiert werden. Kikis und Fahrräder haben leider keinen Platz. Ziel aller Bemühungen sei es, den Wildpark auch während der Kapfschlucht-Aufweitung gut erreichbar zu halten: "Uns ist klar, dass die Bauarbeiten Erschwernisse mit sich bringen", so der Feldkircher Bürgermeister. Durch das Angebot soll das Verkehrsaufkommen am Ardetzenberg minimiert und damit die Anrainer entlastet werden.

Parkgebühren an Samstagen, Sonn- und Feiertagen

Mit dem Start des kostenlosen Shuttlebus werden beim Parkplatz Wildpark Parkgebühren eingeführt. Damit soll ein Anreiz geschaffen werden, um den "Wildpark Feldkirch Shuttle" dem eigenen PKW vorzuziehen. Bei den Gebühren handelt es sich um eine ganzjährige Bewirtschaftung an Samstagen, Sonn- und Feiertagen in der Zeit zwischen 8 und 18 Uhr. Pro Stunde sind zwei Euro fällig, Tagestickets kosten acht Euro. "Die Stadt möchte mit dieser Maßnahme bewirken, dass die Besucherinnen des Wildparks möglichst nicht mit dem eigenen Auto anreisen, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln", so Matt.

Ein Nachtparkverbot gibt es seit kurzem, bald folgen Parkgebühren. ©VOL.AT/Mayer

Der Parkplatz beim Wildpark am Mittwoch. ©VOL.AT/Mayer

So denken Wildpark-Besucher

VOL.AT hat sich beim Parkplatz Wildpark unter Besuchern umgehört. "Ich finde, es ist eine gute Idee, dass der Shuttlebus eingesetzt wird", erklärt Heide Bechtold aus Klaus. "Den benützen wir sicher." Auch, wenn sie mit ihrem Partner und den kleinen Enkeln den Wildpark besuche, sei das "viel feiner", meint sie. Dass das Parken dann was kosten werde, gehe in Ordnung: "Wir zahlen überall für Parkplätze", so Bechtold.

Wer mit kleinen Kindern den Wildpark besucht und nicht rauf laufen möchte, nutzt gerne den Gratis-Parkplatz. ©VOL.AT/Mayer

Anrainer leiden unter Verkehr

"Ich habe eine Freundin, die grade in der Ardetzenbergstraße wohnt und die jetzt schon sehr darunter leidet, dass hier alles durchrauscht", erklärt Belinda Postl aus Gisingen. Die Einführung eines Shuttles sei gut für sie und auch grundsätzlich eine gute Sache für Natur und Umwelt. Zu den Parkgebühren meint sie: "Es geht nur übers Geld, anders erzieht man die Leute nicht." Theoretisch würde sie den Shuttlebus nutzen, praktisch sehe es so aus, dass sie meist von der anderen Seite von Gisingen über den Ardetzenberg spaziere. "Und da brauche ich keinen Bus", meint sie.

Wenn der Shuttlebus an Samstagen, Sonn- und Feiertagen fährt, soll das Parken nicht mehr gratis sein. ©VOL.AT/Mayer

Parkgebühren nur sinnvoll



"Ich finde es gut", meint eine junge Mutter aus Altach. "Ich finde schon lange, man sollte hier was verlangen." Viele Vorarlberger, aber auch Schweizer und Deutsche würden den Wildpark besuchen. Daher wäre es nur sinnvoll, Geld fürs Parken zu verlangen und davon zu profitieren. Der Shuttlebus sei für sie nicht sehr praktisch, da sie mit ihren Kindern, Kinderwagen und Co. von Altach anreise. "Da zahle ich lieber Parkgebühren, dann haben die Stadt und der Wildpark was davon", verdeutlicht sie gegenüber VOL.AT.

self all Open preferences.

"Parkplatz soll gratis bleiben"

"Nein, ich finde es nicht gut, wenn man Parkgebühren verlangt", so eine Feldkircherin im Gespräch mit VOL.AT. Man zahle bereits jetzt fast überall in Feldkirch fürs Parken, daher sollte ihre Meinung nach zumindest der Parkplatz beim Wildpark gratis bleiben. Den Shuttlebus werde sie wahrscheinlich schon nutzen. "Wir laufen meistens rauf, weil wir aus Altenstadt kommen", meint sie. Nur in Ausnahmefällen fahre sie mit dem Auto hoch. "Der Parkplatz soll gratis bleiben", betont sie. "Ich finde es schon gut, dass es einen Shuttlebus gibt, aber eine Parkgebühr bräuchte es nicht."

Mehr zum Thema

self all Open preferences.

self all Open preferences.