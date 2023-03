Shuttlebus auf den Ardetzenberg zum Wildpark

Ab Samstag, 18. März startet der kostenlose Shuttlebus vom Feldkircher Bahnhof zum Wildpark seinen Betrieb.

Feldkirch . Für das Hochwasserschutzprojekt Kapfschlucht ist die Untere Ardetzenbergstraße für die kommenden zwei Jahre gesperrt und auch der Feldkircher Wildpark ist nur über eine Umleitung erreichbar. Um trotzdem bequem zum beliebten Ausflugsziel zu kommen, wird in der kommenden Woche der neue Shuttlebus eingeführt.

Der neue „Wildpark Shuttle“ wird dabei ab dem 18. März jeweils an Samstagen, Sonn- und Feiertagen in der Zeit zwischen 10 und 17 Uhr unterwegs sein. „Durch die Bauarbeiten im Bereich der Kapfschlucht ist es nicht mehr so leicht wie früher, mit dem Auto zum Wildpark zu gelangen. Daher führen wir einen kostenlosen Shuttleservice ein, der das Verkehrsaufkommen auf der Ardetzenbergstraße verringern soll“, informiert dazu Bürgermeister Wolfgang Matt.