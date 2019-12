Shutout Erfolg fÃ¼r die Wildcats

Lustenauer Eishockeyladies feierten klaren Heimerfolg.

Eine Woche zuvor mussten sich die Vorarlberger Hockey Damen beim Titelträger Innsbruck nach sehr gutem Spiel noch knapp in der Overtime geschlagen geben. Doch die Wildcats schlossen gegen Linz/Salzburg dort an, wo sie eine Woche zuvor aufgehört hatten. Mit druckvollem Spiel übernahmen die Lustenauer Damen scnell das Kommando in der Rheinhalle und konnten sich ein deutliches Chancenplus erarbeiten. Tore blieben in den ersten 20 Minuten aber Fehlanzeige und so ging es mit dem 0:0 in die erste Pause.