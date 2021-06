Showtime zum 25. Geburtstag

Die Dance Art School Dornbirn feierte Jubiläum mit einer großen Show.

Dornbirn. Wie kann eine Tanzschule besser Geburtstag feiern, als mit einer Show, bei der sich alles um Tanz dreht? So geschehen vergangenen Sonntag in der Emma & Eugen Arena in Dornbirn in der sich mehr als 150 Tanzschüler der Dance Art School Dornbirn förmlich die Seele aus dem Leib tanzten.