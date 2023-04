Showdown um Platz drei: HC Hard muss gegen die Fivers siegen

Im Auswärtsspiel in Wien hoffen die Jönsson-Schützlinge auf einen vollen Erfolg.

Der Weg zum HC FIVERS WAT Margareten in die Hollgasse beschert den Roten Teufeln am Freitag, den 7. April 2023 die letzte Auswärtsfahrt im HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang. Der Handballkracher zwischen den FIVERS und den Roten Teufeln läutet um 18.30 Uhr die 21. Runde ein.

Zwei Runden sind im HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang noch zu absolvieren. Zwei Runden, in denen sich entscheidet, ob die Roten Teufel vom Bodensee an den FIVERS vorbeiziehen und ihnen noch Rang 3 wegschnappen können – und das ist das erklärte Ziel.

Mit 27 Punkten liegen die Roten Teufel drei Punkte hinter den FIVERS und brauchen somit aus den verbleibenden beiden Spielen jeweils einen vollen Erfolg, um die Chance auf Platz 3 vorzurücken, zu wahren. Gelingt es den Harder Jungs im direkten Duell mit dem HC FIVERS WAT Margareten am Freitagabend zwei wichtige Punkte im Showdown um Platz 3 aus der Bundeshauptstadt an den Bodensee zu entführen, benötigen die Männer aus dem Ländle zum Abschluss des ZTE HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs auch im Heimspiel gegen roomz JAGS Vöslau (Freitag, 14. April, 19 Uhr) einen vollen Erfolg. Zugleich sind die Roten Teufel am letzten Spieltag auf die Schützenhilfe der Glorreichen Sieben der SG Handball WESTWIEN angewiesen, die den FIVERS im Wiener Derby die Punkte entziehen müssen. Die letzten beiden Runden versprechen auf alle Fälle eine ordentliche Portion Brisanz, ein spannendes Finish ist zu erwarten!