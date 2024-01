Showdown um den Pre Play-off Startplatz für die Pioneers Vorarlberg

Der Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League neigt sich dem Ende zu. Dementsprechend ist der Kampf um die begehrten Playoff bzw. Pre-Playoff Plätze 10 Spieltage vor Schluss spannender als nie zuvor. Das bevorstehende Heim-Doppelwochenende der BEMER Pioneers Vorarlberg könnte aufregender nicht sein: Am Freitag kommt der direkte Konkurrent um den letzten Pre-Playoff Platz ins Ländle, am Sonntag muss sich das Team von Dylan Stanley dem Tabellenführer EC KAC stellen.



Freitag, 19:30 Uhr – BEMER Pioneers Vorarlberg vs. Vienna Capitals

Das erste Duell dieses Wochenendes verspricht Hochspannung, wenn wir auf die Vienna Capitals treffen. Als direkte Konkurrenten im Kampf um die Pre-Playoff Plätze steht viel auf dem Spiel. Die Wiener konnten alle drei bisherigen Duelle dieser Saison für sich entscheiden. Ein weiterer Sieg für die Capitals würde den Playoff-Kampf extrem intensiv gestalten. Headcoach Stanley äußerte sich aber optimistisch: “Alle drei Spiele gegen die Wiener waren sehr eng und hätten genauso gut zu Gunsten der Pioneers ausgehen können. Wir hatten nach sehr vielen Spielen innerhalb kürzester Zeit endlich wieder ein paar Tage mehr Erholungszeit. Ich erwarte von meinem Team also viel Energie und hohe Laufbereitschaft.”Personalupdate

Julian Payr (Unterkörper) und der Langzeitverletzte Olli Vanttaja (Oberkörper) stehen erneut nicht zur Verfügung. Davon abgesehen kann Dylan Stanley aus den vollen Schöpfen. Im Line-up wird es trotzdem einige Änderungen bei den jungen Österreichern geben. Luca Erne (4 Tore, 5 Assits) und Aron Summer haben sich mit guten Leistungen beim Kooperationspartner EC Bregenzerwald für einen Einsatz in der 1. Liga empfohlen. Das Trainerteam belohnt die beiden und holt sie vorerst zurück zu den Pioneers. Yannik Lebeda und Janick Wernicke werden im Gegenzug bei den Wäldern im Playoff einiges an Spielzeit sammeln.