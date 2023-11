Showdown um den Herbstmeistertitel vertagt: Altach/Vorderland vs St. Pölten abgesagt

Liése Brancao, Trainerin SKN St. Pölten: „Es wartet am Sonntag ein sehr interessantes Spiel gegen Altach auf uns. Beide Teams legen sehr viel Wert auf ihren Offensivfußball, daher denke ich, dass es ein sehr offenes Spiel werden wird. Wir wollen den Heimvorteil natürlich für uns nutzen und dieses Topspiel für uns entscheiden.“



Bernhard Summer, Trainer SPG SCR Altach/FFC Vorderland: „Wir wissen, dass St. Pölten ein Team mit extrem viel Qualität ist und dass es von uns einen richtig guten Tag braucht, um was Zählbares mitzunehmen. St. Pölten hat den Vorteil, dass sie viel Routine mitbringen und schon öfter in dieser Situation waren. Wir haben ein junges Team, das zwar viel Qualität besitzt, dem aber eine gewisse Erfahrung noch fehlt. Dennoch wollen wir in St. Pölten punkten, es muss nicht unbedingt ein Sieg sein, aber dort nicht zu verlieren wäre schon einmal etwas Großes.“