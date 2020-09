Showdown gegen die Grasshoppers

Im Bundesliga-Halbinfale treffen die Indians am Wochenende auf die Grasshoppers aus Traiskirchen.

Erst ein Homerun im 12. Inning des dritten Spieles sorgte für die Entscheidung in der Serie gegen die Vienna Wanderers. Im einzigen Duell mit den Hoppers in der laufenden Saison mussten die Indians auswärts in Traiskirchen zwei schmerzliche Niederlagen hinnehmen. Obwohl die Indians in den beiden Spielen nicht in Bestbesetzung aufgelaufen sind, zeigten die Grasshoppers ihr Potential. „Die Niederösterreicher haben sich in den letzten Jahren laufend gesteigert und gehören mit ihrem jungen und hungrigen Team nicht erst seit dem Einzug ins Halbfinale zu den Anwärtern auf den Meistertitel“, so Wolfgang Pschorr von den Dornbirn Indians. Dornbirns Baseballer spielen aber nach einem Formtief Anfang August, in den letzten Wochen auch wieder guten Baseball und sind bereit für den Showdown gegen die Traiskirchen Grasshoppers.