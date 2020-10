„Shopping“ Event der anderen Art

Erste Open Air Kleidertauschparty in Arbogast

Götzis. Jedes Jahr landen gebrauchte, aber voll funktionstaugliche Kleidungsstücke tonnenweise entweder immerhin in der Altkleidersammlung oder aber gleich im Müll. Oft passen die Stücke nicht mehr, sind aus der Mode gekommen, oder gefallen schlicht nicht mehr. Um diesen Kreislauf zumindest etwas aufzuhalten veranstaltete die Jugendinitiative „Freigeist Arbogast“ mit Leiter Peter „Pete“ Ionian zusammen mit der Organisation „Südwind“ mit Verena Reiter, unter tatkräftiger und großzügiger Unterstützung der Marktgemeinde Götzis eine Kleidertauschparty. Pandemiebedingt verlegte man die Veranstaltung schlicht nach draußen in den Hof des Bildungshauses – die Freiluft Premiere für den Tauschevent. Bei strahlendem Sonnenschein stürmten mehr als 120, vornehmlich weibliche Besucher das bunte Wechselspiel. Das grundlegende System ist so einfach wie genial. Jeder bringt ein paar nicht mehr benötigte Kleidungsstücke mit und tauscht diese gegen seine neuen Lieblingsstücke ein. Grundsätzlich geht dabei Fairness vor, genau abgezählt werden die Stücke aber auch nicht. Neben den ganzen Kleiderständern und Wühltischen war auch für etwas Abwechslung und eine kleine Stärkung gesorgt. Eine schmackhafte Gerstensuppe sorgte ebenso für eine etwas Wärme wie heiße Maroni bzw. Punsch aus der Tasse. Eine Party, die unter Garantie für keinen Kater sorgt, sondern im Gegenteil einen zumindest kleinen Schritt zur Unterbindung von Konsumwahn und Verschwendung setzt. CEG